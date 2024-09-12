В немецком Крефельде злоумышленник пытался совершить серию поджогов

Попытка теракта зафиксирована в Германии.

Мужчина пытался совершить серию поджогов в Крефельде. Злоумышленник бросил зажигательную смесь в здание Федерального агентства занятости, а также поджег припаркованную у здания машину.

После с горючим химвеществом направился к местному кинотеатру, где попал в поле зрения полиции. Она пресекла попытку террориста попасть в здание.