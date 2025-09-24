Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Осло произошли взрывы гранат

Взрыв гранаты прогремел в центре Осло в Норвегии. Один человек был арестован рядом с местом происшествия. По неподтвержденной информации, им оказался 13-летний подросток.

Второй взрыв произвела полиция после обнаружения на месте неразорвавшегося предмета, также похожего на ручную гранату. Основная версия - взрывом "преступники планировали атаковать других преступников". Полицейские занимаются поиском иных взрывных устройств и причастных к делу.

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

Норвегиявзрыв