В Осло произошли взрывы гранат
Автор:Редакция news.by
Взрыв гранаты прогремел в центре Осло в Норвегии. Один человек был арестован рядом с местом происшествия. По неподтвержденной информации, им оказался 13-летний подросток.
Второй взрыв произвела полиция после обнаружения на месте неразорвавшегося предмета, также похожего на ручную гранату. Основная версия - взрывом "преступники планировали атаковать других преступников". Полицейские занимаются поиском иных взрывных устройств и причастных к делу.