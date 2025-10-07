В Париже рядом с резиденцией премьер-министра страны произошел взрыв

В центре Парижа загорелся грузовой автомобиль, который находился вблизи резиденции премьер-министра страны, вслед за чем прогремел и взрыв. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Parisien.

Взрыв произошел во время запланированной встречи подавшего в отставку премьера Себастьяна Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока.

"Около 9:30 (10:30 по московскому времени) в нескольких шагах от Матиньонского дворца загорелся грузовой автомобиль. По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва", - сказано в статье.

Отмечается, что в итоге взрыва баллонов не произошло. По информации пожарной службы, источником звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики, а не газ.

Возгорание привело к густому дыму, вокруг автомобиля был выстроен периметр безопасности. Огонь не распространился на соседние здания и никто не пострадал.