В Подмосковье горят складские помещения
Автор:Редакция news.by
Сильный пожар вспыхнул в Подмосковье. Объято пламенем около 15 тыс. кв. м складских помещений. Там хранилась готовая продукция из пластика.
К месту ЧП направлены дополнительные силы пожарных и техника.
В настоящий момент принимаются меры по недопущению возгорания соседних зданий. Одним из них является ипподром. На нем, как сообщают СМИ, в момент ЧП проходил чемпионат России по конной выездке. Мероприятие отменили. Все люди и животные были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.