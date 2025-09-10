В Подмосковье горят складские помещения

Сильный пожар вспыхнул в Подмосковье. Объято пламенем около 15 тыс. кв. м складских помещений. Там хранилась готовая продукция из пластика.

В настоящий момент принимаются меры по недопущению возгорания соседних зданий. Одним из них является ипподром. На нем, как сообщают СМИ, в момент ЧП проходил чемпионат России по конной выездке. Мероприятие отменили. Все люди и животные были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.