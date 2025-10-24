В Польше военный БПЛА упал на жилые кварталы

Район перекрыли военные и полиция. Людей попросили не подходить, а рядом с местом падения дежурили саперы на случай, если дрон нес взрывчатку.

Эксперты теперь бьют тревогу и не зря. Когда боевые дроны летают почти над крышами домов да еще и в режиме испытаний, ошибка оператора или сбой электроники могут обернуться бедой. В Польше подобные инциденты случаются все чаще.