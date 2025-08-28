Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В польском Радоме во время репетиции авиашоу разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение во время репетиции авиашоу в польском городе Радом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

По словам представителя правительства Адама Шлапки, пилот погиб. Он добавил, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уже вылетел на место трагедии.

Скриншот видео RMF24

Кадры крушения истребителя распространяются в социальных сетях. На них видно, как самолет на высокой скорости мчится к земле. Внезапно он врезается во взлетно-посадочную полосу, вызывая мощный взрыв. Причины катастрофы пока неизвестны.

Отмечается, что самолет участвовал в репетициях Международного авиасалона, который должен пройти 30 и 31 августа в Радоме. Это крупнейшее мероприятие такого рода в Польше. В этом году в нем примут участие более 150 самолетов из 20 стран.

