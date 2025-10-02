Толчки ощущались даже в Стамбуле: новое землетрясение зафиксировано в Турции

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5, его ощутили жители Стамбула. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в регионе Мраморного моря, жители Стамбула ощущали толчки.

"Магнитуда землетрясения в 14:55 (по московскому времени) составила 5, эпицентр располагался в Мраморном море в 18 км от города Мармараэреглиси", - сообщили сейсмологи.

Очаг залегал на глубине 6,7 км.

Сейсмологи Обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 5,3.

