В Бобруйском районе под колесами машины погиб пешеход

В Бобруйском из-за ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 апреля. На 242-м км автодороги Р43 граница РФ - Бобруйск - Ивацевичи 60-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 66-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.