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В Бобруйском районе под колесами машины погиб пешеход
В Бобруйском районе под колесами машины погиб пешеходnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d571b72-76d5-4ccb-b40e-4836e37945d9/conversions/568970fe-6a0a-4f07-b1d7-ceed4cab4015-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d571b72-76d5-4ccb-b40e-4836e37945d9/conversions/568970fe-6a0a-4f07-b1d7-ceed4cab4015-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d571b72-76d5-4ccb-b40e-4836e37945d9/conversions/568970fe-6a0a-4f07-b1d7-ceed4cab4015-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d571b72-76d5-4ccb-b40e-4836e37945d9/conversions/568970fe-6a0a-4f07-b1d7-ceed4cab4015-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Бобруйском из-за ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Могилевского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 апреля. На 242-м км автодороги Р43 граница РФ - Бобруйск - Ивацевичи 60-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 66-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости проявлять предельную осторожность и быть внимательными при управлении транспортом. Пешеходам также необходимо соблюдать определенные правила: в темное время суток обязательно следует носить фликеры и следить, чтобы они были заметны.