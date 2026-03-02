Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В России снегоуборочная техника засыпала снегом 11-летнего мальчика, он погиб

Жуткая история из России. Камера видеонаблюдения запечатлела страшные кадры. Во дворе играл ребенок, мальчик вырыл в снегу тоннель и находился внутри. В это время там работала снегоуборочная техника, шофер не заметил школьника и засыпал его снегом. 11-летний мальчик не смог выбраться из снежного плена, он погиб. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. 

