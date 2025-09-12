В штате Теннесси толпа прохожих ограбила почтовый грузовик

Водитель всего лишь соблюдал правила дорожного движения - машина остановилась на красный сигнал светофора, как ее тут же окружили прохожие.

Судя по массовости налета, люди были незнакомы, но стадный инстинкт дал о себе знать. Несколько десятков человек забирали из кузова коробки даже не имея понятия, что в них, но явно с надеждой поживиться чем-нибудь ценным.