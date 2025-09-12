3.64 BYN
В штате Теннесси толпа прохожих ограбила почтовый грузовик
Автор:Редакция news.by
Быстро и четко сработали грабители в американском штате Теннесси. Объектом набега стал грузовик службы почтовой доставки.
Водитель всего лишь соблюдал правила дорожного движения - машина остановилась на красный сигнал светофора, как ее тут же окружили прохожие.
Судя по массовости налета, люди были незнакомы, но стадный инстинкт дал о себе знать. Несколько десятков человек забирали из кузова коробки даже не имея понятия, что в них, но явно с надеждой поживиться чем-нибудь ценным.
Сколько посылок утрачено - остается тайной. Однако некоторые отправления все же добрались до получателей.