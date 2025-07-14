3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
В Сирии произошли столкновения между друзами и бедуинами
Ожесточенные столкновения произошли в Сирии. Накануне племенное ополчение бедуинов начало наступление на территории проживания друзов, которые дали убедительный отпор. Известно о десятках погибших и сотнях раненых.
Противостоящие силы пытаются вести наступление на позиции противника и захватить города, которые контролируются друзами и бедуинами соответственно.
На юго-восток перебрасываются правительственные силы, но они вряд ли смогут играть самостоятельную роль - разве что выступить в поддержку одной из сторон. Друзы явно готовы биться до последнего - когда в мае те же бедуины вместе с мусульманскими радикалами вторглись на территорию христиан, там была устроена массовая резня. Ситуацию осложняет то, что в конфликт могут вмешаться израильтяне, которые ранее поддерживали друзов.
Фото РИА Новости