В Сирии произошли столкновения между друзами и бедуинами

На юго-восток перебрасываются правительственные силы, но они вряд ли смогут играть самостоятельную роль - разве что выступить в поддержку одной из сторон. Друзы явно готовы биться до последнего - когда в мае те же бедуины вместе с мусульманскими радикалами вторглись на территорию христиан, там была устроена массовая резня. Ситуацию осложняет то, что в конфликт могут вмешаться израильтяне, которые ранее поддерживали друзов.