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В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи днем 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы краевого главка МЧС и администрации города.
Подземные толчки почувствовали очевидцы микрорайона Макаренко, они же сообщили спасателям об этом.
"В Сочи в связи с замеченной сейсмической активностью разрушений инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Звонков в единую диспетчерскую службу и на телефон экстренных служб 112 от населения города и организаций не поступало. Все службы жизнеобеспечения функционируют штатно", - сказано в сообщении мэрии.
В краевом главке МЧС подтвердили, что сначала зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. По уточненным данным спасателей края, предоставленным позже, магнитуда землетрясения составила 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км, примерно в 8 км от горного села Солохаул.
Подземные точки с наименьшей интенсивностью ощущались в среду. Они могли возникнуть после землетрясения в соседнем Туапсе, магнитуда которого составила 3,9, пояснила глава сейсмологической станции в Сочи Елена Карпович. Она же обратила внимание, что в начале года в Сочи произошла серия подземных толчков, которая была вызвана ростом молодых гор Кавказа.