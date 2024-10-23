В США почти 50 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's. Что они съели?

Один человек умер, десять госпитализированы в США из-за заражения кишечной палочкой в сети McDonald's. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Большинство пострадавших съели аналог "Роял чизбургера". Бургер временно вывели из меню. Компания подозревает, что проблема может быть в нарезанном луке от одного из поставщиков.

Всего случаев 49, они зарегистрированы в десяти штатах, но масштабы вспышки, скорее всего, намного больше.