ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В США почти 50 человек заразились кишечной палочкой в McDonald's. Что они съели?

Один человек умер, десять госпитализированы в США из-за заражения кишечной палочкой в сети McDonald's. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Большинство пострадавших съели аналог "Роял чизбургера". Бургер временно вывели из меню. Компания подозревает, что проблема может быть в нарезанном луке от одного из поставщиков.

Всего случаев 49, они зарегистрированы в десяти штатах, но масштабы вспышки, скорее всего, намного больше.

После этой новости акции McDonald's упали более чем на 9 %, передает Business Insider.

инцидент

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все