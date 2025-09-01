3.69 BYN
В Судане оползень разрушил деревню - более тысячи человек погибли
Автор:Редакция news.by
Более тысячи человек погибли в результате оползня, разрушившего на западе страны деревню, где остался лишь один выживший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
"Освободительное движение (армия) Судана" заявило, что более тысячи человек погибли из-за оползня, который разрушил деревню в районе гор Марра на западе Судана, и лишь один человек выжил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оползень произошел в прошлое воскресенье, 31 августа, после проливных дождей.
Подчеркивается, что повстанцы обратились в ООН и другие международные структуры с просьбой помочь в поиске тел жертв стихийного бедствия.