В Светлогорском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре

Автомобиль BMW в темное время ехал с выключенными фарами, чем привлек внимание сотрудников ГАИ Светлогорского РОВД.



Правоохранители подали сигнал об остановке, но легковушка лишь ускорилась. Началось преследование. Нарушитель доехал до местного бара и попытался в нем затеряться среди посетителей, но был задержан.



Медицинское освидетельствование показало, что в крови 39-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем, 1,2 промилле. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.