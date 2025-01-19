В Светлогорском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре

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Пьяный житель Светлогорского района на автомобиле пытался скрыться от ГАИ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.
Автомобиль BMW в темное время ехал с выключенными фарами, чем привлек внимание сотрудников ГАИ Светлогорского РОВД.
Правоохранители подали сигнал об остановке, но легковушка лишь ускорилась. Началось преследование. Нарушитель доехал до местного бара и попытался в нем затеряться среди посетителей, но был задержан.
Медицинское освидетельствование показало, что в крови 39-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем, 1,2 промилле. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
На нарушителя составлено пять административных материалов. За неповиновение милиционерам он водворен в ИВС. Транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку. Итог пьяной поездки: 13 суток ареста, штраф 200 базовых величин (8,4 тыс. рублей) и пять лет лишения водительских прав.