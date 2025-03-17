В Таиланде задержали 52 игрока в покер из 11 стран, в том числе из Беларуси

Полиция Бангкока отрабатывала оперативную информацию и навестила один из складов. Стражи порядка провели наблюдение и обнаружили десятки людей, играющих в покер, а в Таиланде игры вне закона. Убедившись, что ставки - это реальные деньги, агенты приступили к арестам. Полицейские взяли всех - как своих соотечественников, так и иностранцев. Среди последних оказались жители Вьетнама, Израиля, Беларуси, Пакистана, Дании, Индии, Китая, Сингапура, Исландии и России.

Во время операции на месте также были изъяты три покерных стола, 66 колод карт, 2 ноутбука, счетчик банкнот, таймер, 2 кейса для хранения покерных фишек и сами фишки разного цвета. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 1,5 млн долларов. При опросе все признались, что играли в покер нелегально, но на реальные деньги. Иностранцы рассказали, что узнали о данном месте от тайцев, которых встречали на международных турнирах. А уже те и пригласили друзей к себе. Вот такой турнир друзей покера.