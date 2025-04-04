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В турецком Мармарисе горел пятизвездочный отель - несколько человек пострадали
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В турецком Мармарисе горел пятизвездочный отель - несколько человек пострадалиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пожар произошел в пятизвездочном отеле в турецком городе Мармарис, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.
Известно, что пожар вспыхнул сегодня утром. На момент происшествия в отеле находились 685 человек, все они были эвакуированы. Шестеро пострадавших были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.
Согласно предварительным данным, пожар начался в котельной отеля. На место прибыли пожарные расчеты, которым удалось оперативно взять огонь под контроль. Начато расследование причин произошедшего. Руководство отеля проводит оценку ущерба.