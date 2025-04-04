В турецком Мармарисе горел пятизвездочный отель - несколько человек пострадали

Пожар произошел в пятизвездочном отеле в турецком городе Мармарис, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на турецкое издание Hürriyet.

Известно, что пожар вспыхнул сегодня утром. На момент происшествия в отеле находились 685 человек, все они были эвакуированы. Шестеро пострадавших были доставлены в больницу на машинах скорой помощи.