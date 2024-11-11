В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу

Полиция округа Колумбия сообщает о пятерых пострадавших в результате спонтанной стрельбы в Вашингтоне.

В разборке участвовали четверо мужчин и женщина. Двое с ранениями доставлены в местную больницу. По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.