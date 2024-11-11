ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу

Полиция округа Колумбия сообщает о пятерых пострадавших в результате спонтанной стрельбы в Вашингтоне.

В разборке участвовали четверо мужчин и женщина. Двое с ранениями доставлены в местную больницу. По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.

Напомним, новогодние праздники в США были отмечены сразу несколькими трагическими происшествиями. Самым громким стал теракт в Новом Орлеане - злоумышленник въехал в толпу на внедорожнике, а после начал расстреливать людей. Погибли 15 человек, 35 пострадали.

стрельба

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все