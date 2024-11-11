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В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
Полиция округа Колумбия сообщает о пятерых пострадавших в результате спонтанной стрельбы в Вашингтоне.
В разборке участвовали четверо мужчин и женщина. Двое с ранениями доставлены в местную больницу. По предварительным данным, причиной стрельбы стал спор.
Напомним, новогодние праздники в США были отмечены сразу несколькими трагическими происшествиями. Самым громким стал теракт в Новом Орлеане - злоумышленник въехал в толпу на внедорожнике, а после начал расстреливать людей. Погибли 15 человек, 35 пострадали.
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