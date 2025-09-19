Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Витебске женщина упала с 9-го этажа многоэтажки

В Витебске женщина упала с девятого этажа жилого дома, сообщили в МЧС.

18 сентября в 10:38 спасателям сообщили о необходимости оказания помощи женщине 1987 года рождения, которая застряла между металлическими элементами ограждения козырька подъезда Витебске по ул. Генерала Белобородова. Оказалось, что она упала с девятого этажа 16-этажного жилого дома.

Работниками МЧС она была спасена (деблокирована) и с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

МЧСспасателивыпал из окна