3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
В Витебске женщина упала с 9-го этажа многоэтажки
Автор:Редакция news.by
В Витебске женщина упала с 9-го этажа многоэтажкиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/919d6fe9-da09-4a30-9736-58f45301d707/conversions/fbcc8e3d-9a11-4842-b632-04d0e9c171a5-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Витебске женщина упала с девятого этажа жилого дома, сообщили в МЧС.
18 сентября в 10:38 спасателям сообщили о необходимости оказания помощи женщине 1987 года рождения, которая застряла между металлическими элементами ограждения козырька подъезда Витебске по ул. Генерала Белобородова. Оказалось, что она упала с девятого этажа 16-этажного жилого дома.
Работниками МЧС она была спасена (деблокирована) и с травмами различной степени тяжести госпитализирована.