ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе японской префектуры Миядзаки, расположенной на юге третьего по величине острова страны - Кюсю, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеорологическое управление страны.

После подземного толчка до побережья на востоке Кюсю и прилегающего с востока острова Сикоку дошло цунами высотой до 1 м. Информации о возможном ущербе пока нет, пишет БЕЛТА.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья острова Кюсю. Власти призывают местных жителей немедленно отойти от береговой линии.

По информации местной энергетической компании, каких-либо проблем на атомной электростанции "Сэндай", расположенной в зоне землетрясения, не обнаружено.

землетрясениеЯпония

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все