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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе японской префектуры Миядзаки, расположенной на юге третьего по величине острова страны - Кюсю, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеорологическое управление страны.
После подземного толчка до побережья на востоке Кюсю и прилегающего с востока острова Сикоку дошло цунами высотой до 1 м. Информации о возможном ущербе пока нет, пишет БЕЛТА.
Очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья острова Кюсю. Власти призывают местных жителей немедленно отойти от береговой линии.
По информации местной энергетической компании, каких-либо проблем на атомной электростанции "Сэндай", расположенной в зоне землетрясения, не обнаружено.
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