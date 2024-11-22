В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе японской префектуры Миядзаки, расположенной на юге третьего по величине острова страны - Кюсю, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Метеорологическое управление страны.

После подземного толчка до побережья на востоке Кюсю и прилегающего с востока острова Сикоку дошло цунами высотой до 1 м. Информации о возможном ущербе пока нет, пишет БЕЛТА.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 км у юго-восточного побережья острова Кюсю. Власти призывают местных жителей немедленно отойти от береговой линии.