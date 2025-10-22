Витебские таможенники пресекли две попытки ввоза наркотиков на территорию ЕАЭС

В первом случае гражданин Германии следовал из Латвии через пункт пропуска "Григоровщина". На возможное наличие у него запрещенных веществ указала служебная собака. При досмотре были обнаружены пакетики и емкость с травой общей массой около 12 грамм. Экспресс-тест показал, что это марихуана.