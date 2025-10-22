Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Витебские таможенники пресекли две попытки ввоза наркотиков на территорию ЕАЭС

Две попытки ввоза на территорию ЕАЭС наркотиков пресекли витебские таможенники.

В первом случае гражданин Германии следовал из Латвии через пункт пропуска "Григоровщина". На возможное наличие у него запрещенных веществ указала служебная собака. При досмотре были обнаружены пакетики и емкость с травой общей массой около 12 грамм. Экспресс-тест показал, что это марихуана.

Вторая ситуация там же, в Григоровщине. Мужчина, проживающий в Эстонии, спрятал в машине смесь табака с марихуаной весом более 8 грамм. Как сообщили в ГТК, на момент пересечения границы водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

