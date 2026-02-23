3.73 BYN
Владельцы автосалона "Авалон Авто" - супруги Тарасковы - в розыске за обман на 2 млн рублей
Почти на 2 млн рублей автосалон обманул клиентов, рядовой менеджер был задержан еще в прошлом году, а вот руководители - это супруги Тарасковы - в розыске. Их фото уже во всех соцсетях и пабликах с формулировкой "милиция просит сообщить о местонахождении, конфиденциальность гарантируется".
Владельцев компании "Авалон Авто" обвиняют в крупном мошенничестве, скрывается вся семья, а с ними и маленькая дочь Алина, вероятно, в России.
Об этом громком деле мы уже рассказывали. Почти 400 потерпевших - это и белорусы, и россияне. История автосалона "Авалон Авто" начала развиваться в начале сентября прошлого года и быстро приобрела широкий резонанс. Владельцы передавали автомобили на реализацию, однако в установленные договором сроки деньги не получали. Часть машин, по данным следствия, без согласия собственников была продана в Россию по цене ниже оговоренной.
Расследование уголовного дела продолжается. Есть вероятность, что число потерпевших и сумма ущерба не окончательные.