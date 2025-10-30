Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Во Франции задержаны еще 5 подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра. Как передают местные СМИ, вечером 29 октября их одновременно арестовали в разных местах Парижа.

Ранее правоохранители уже взяли под стражу двоих мужчин, которые предположительно участвовали в краже. Они частично признали вину, однако информации о местонахождении украденных драгоценностей у следствия пока нет.

Во время массового задержания пяти новых подозреваемых драгоценности также не были найдены.

Следственные действия по факту ограбления музея продолжаются.

Разделы:

ПроисшествияЕвропаЧП

Теги:

задержаниеФранцияограбление