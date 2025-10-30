3.71 BYN
Во Франции задержаны еще 5 подозреваемых в ограблении Лувра
Автор:Редакция news.by
Во Франции задержали еще пятерых подозреваемых в ограблении Лувра. Как передают местные СМИ, вечером 29 октября их одновременно арестовали в разных местах Парижа.
Ранее правоохранители уже взяли под стражу двоих мужчин, которые предположительно участвовали в краже. Они частично признали вину, однако информации о местонахождении украденных драгоценностей у следствия пока нет.
Во время массового задержания пяти новых подозреваемых драгоценности также не были найдены.
Следственные действия по факту ограбления музея продолжаются.