Во Вьетнаме автобус с российскими туристами застрял на мосту из-за наводнения

Российские туристы больше суток ждут помощи во Вьетнаме. Экскурсионный автобус примерно с 20 гражданами России встал в пробку после того, как трассу размыло.

В салоне есть подростки 14 лет и несколько людей с диабетом. Пассажирам удалось дозвониться до посольства России в Дананге, но помощь еще не пришла. При этом запасы еды и воды заканчиваются, также в автобусе отключилось электричество.