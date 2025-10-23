3.66 BYN
Во время прямой трансляции погони невольно показали гибель мужчины под колесами авто
Автор:Редакция news.by
Прямое вещание непредсказуемо. Порой в эфир может попасть то, что лучше оставить за кадром. Телеведущие из Лос-Анджелеса рассказывали об угоне автомобиля. Преследование подозреваемого транслировали онлайн с вертолета. И вот неожиданная развязка: преступник затормозил на автостраде, перепрыгнул через ограждение и сразу же попал под колеса двух машин.
Зрелище не для слабонервной аудитории. Мужчина погиб на месте, его личность пока не установлена.