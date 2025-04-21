Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что сделал это намеренно

Мужчина, наехавший на группу школьников в городе Осака на западе Японии, на допросе признался, что совершил это намеренно. Информацию передает японское общественное телевидение (NHK), пишет ТАСС.

Инцидент произошел в переулке рядом с местной начальной школой. Задержанный на допросе признался, что "ему все осточертело", поэтому он врезался на своем авто в группу школьников, "с целью убить их".