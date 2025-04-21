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Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что сделал это намеренно
Водитель, наехавший на школьников в Японии, признался, что сделал это намеренноnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fb51aa1-aab1-4f25-b2ec-2612ca8ddb27/conversions/2fa873cf-2546-4a58-9a09-ad1ebcffdab3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fb51aa1-aab1-4f25-b2ec-2612ca8ddb27/conversions/2fa873cf-2546-4a58-9a09-ad1ebcffdab3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fb51aa1-aab1-4f25-b2ec-2612ca8ddb27/conversions/2fa873cf-2546-4a58-9a09-ad1ebcffdab3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fb51aa1-aab1-4f25-b2ec-2612ca8ddb27/conversions/2fa873cf-2546-4a58-9a09-ad1ebcffdab3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мужчина, наехавший на группу школьников в городе Осака на западе Японии, на допросе признался, что совершил это намеренно. Информацию передает японское общественное телевидение (NHK), пишет ТАСС.
Инцидент произошел в переулке рядом с местной начальной школой. Задержанный на допросе признался, что "ему все осточертело", поэтому он врезался на своем авто в группу школьников, "с целью убить их".
В результате происшествия пострадали семеро детей - все они находятся в сознании.