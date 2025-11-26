Воры-гастролеры ограбили квартиры, офисы и ювелирные салоны в России на 15 млн российских рублей

Результатом визитов воров-гастролеров в квартиры, офисы и ювелирные салоны в нескольких регионах России стал ущерб около 15 млн российских рублей.

Пятеро сообщников с августа по октябрь в Казани и Рязани совершили 7 краж. Тогда добычей стали 2,5 млн рублей, похищенных из офиса. 230 единиц украшений стоимостью свыше 5 млн рублей, а также другие драгоценности стоимостью более 3 млн рублей были украдены из ювелирной мастерской.