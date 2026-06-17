Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Врио губернатора Брянской области рассказал подробности удара ВСУ по автобусу с детьми

17 июня 2026 года украинские беспилотники в Брянской области ударили по автобусу с детьми из Беларуси, направлявшимися в Геленджик на отдых.

На данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь, остальные пассажиры готовятся к возвращению домой. О состоянии детей и обстоятельствах произошедшего рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук (смотрите видео).

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

атака ВСУатака БПЛАБрянская область