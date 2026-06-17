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Врио губернатора Брянской области рассказал подробности удара ВСУ по автобусу с детьми
Автор:Редакция news.by
17 июня 2026 года украинские беспилотники в Брянской области ударили по автобусу с детьми из Беларуси, направлявшимися в Геленджик на отдых.
На данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь, остальные пассажиры готовятся к возвращению домой. О состоянии детей и обстоятельствах произошедшего рассказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук (смотрите видео).