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Выясняя, кто пойдет за добавкой, хозяин ранил гостя ножом
Следственный комитет поделился подробностями убийства в Чечерском районе. Алкогольный марафон закончился трагически.
ЧП случилось в июне 2024 года. По данным следствия, 59-летний местный житель устроил застолье, в гости пришли приятели. Выпивали с самого утра - в арсенале вино, пиво и водка. Продолжать алкомарафон к обеду готов был лишь один гость, 48-летний мужчина. И тут возникла дилемма, кто пойдет за добавкой. Не найдя консенсуса в споре, хозяин схватил нож и ранил товарища в живот. Последний погиб на месте.
Личность фигуранта следователям известна, ранее он был судим, в том числе, за убийство. У мужчины диагностирован хронический алкоголизм, эмоциональная неустойчивость и вспыльчивость в конфликтных ситуациях. Химико-токсикологический анализ показал 3,7 промилле этилового спирта в его крови. Ему предъявлено обвинение. Злоумышленник находится под стражей.