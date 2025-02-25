Выясняя, кто пойдет за добавкой, хозяин ранил гостя ножом

ЧП случилось в июне 2024 года. По данным следствия, 59-летний местный житель устроил застолье, в гости пришли приятели. Выпивали с самого утра - в арсенале вино, пиво и водка. Продолжать алкомарафон к обеду готов был лишь один гость, 48-летний мужчина. И тут возникла дилемма, кто пойдет за добавкой. Не найдя консенсуса в споре, хозяин схватил нож и ранил товарища в живот. Последний погиб на месте.