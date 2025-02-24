За изготовление порноконтента задержали пару из Минска

45-летня женщина и ее молодой супруг задержаны за изготовление порноконтента. Это разработка могилевских оперативников в сфере нравов.

По данным МДВ, съемочную площадку фигуранты организовали в собственной квартире. Сами себе и режиссеры, и операторы, и актеры. Для съемок у них был только смартфон.

От начала и до конца это был собственный продакшен не для сомнительной славы, а ради денег. Контент продавали на различных интернет-площадках. Стоимость фото- и видеороликов варьировалась от 30 до 100 рублей.