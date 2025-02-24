3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
За изготовление порноконтента задержали пару из Минска
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byОт начала и до конца это был собственный продакшен не для сомнительной славы, а ради денег
За изготовление порноконтента задержали пару из Минскаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/966a4c9f-0092-4fb7-925a-1744dda9f5ed/conversions/31cd878c-6311-4dbe-9182-c8a4889207f4-xl-___webp_1920.webp 1920w
45-летня женщина и ее молодой супруг задержаны за изготовление порноконтента. Это разработка могилевских оперативников в сфере нравов.
По данным МДВ, съемочную площадку фигуранты организовали в собственной квартире. Сами себе и режиссеры, и операторы, и актеры. Для съемок у них был только смартфон.
От начала и до конца это был собственный продакшен не для сомнительной славы, а ради денег. Контент продавали на различных интернет-площадках. Стоимость фото- и видеороликов варьировалась от 30 до 100 рублей.
"Творчество" супругов будет оценено с точки зрения закона, следователи возбудили уголовное дело.