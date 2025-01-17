Задержаны с поличным. В Беларуси перекрыт международный канал поставки фальшивых денег

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Международный канал поставки фальшивых денег перекрыли белорусские правоохранители.
При попытке сбыта подделок сотрудники ГУБОП при силовой поддержке бойцов "Алмаза" задержали с поличным двоих жителей Пинска. Это мужчины 42 и 47 лет.
Александр Лаврукович, начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
Установлено, что подельники на протяжении нескольких месяцев занимались сбытом поддельных денег, которые через третьих лиц приобретались в Турции и в некоторых странах Европейского союза. Затем ввозились на территорию нашей страны транзитом через РФ. При них обнаружено и изъято 297 фальшивых денежных купюр номиналом 100 долларов США и 109 фальшивых денежных купюр номиналом 50 долларов США на общую сумму 35 тыс. долларов США. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы, а также проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных на территории Беларуси преступлений.
В МВД еще раз напоминают, все валютные операции необходимо проводить только в специализированных учреждениях, покупать иностранную наличность с рук нельзя. В случае если вы обнаружили поддельные банкноты, нужно обратиться в милицию.