Задержаны с поличным. В Беларуси перекрыт международный канал поставки фальшивых денег

Установлено, что подельники на протяжении нескольких месяцев занимались сбытом поддельных денег, которые через третьих лиц приобретались в Турции и в некоторых странах Европейского союза. Затем ввозились на территорию нашей страны транзитом через РФ. При них обнаружено и изъято 297 фальшивых денежных купюр номиналом 100 долларов США и 109 фальшивых денежных купюр номиналом 50 долларов США на общую сумму 35 тыс. долларов США. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы, а также проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных на территории Беларуси преступлений.