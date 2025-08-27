Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Каспийском море.

Многие жители Дагестана и туристы, напуганные подземными толчками, покинули свои дома, опасаясь возможных повторных колебаний или обрушения.

Землетрясение ощущались по всей территории Республики, а также в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау, Азербайджане и в Грузии.