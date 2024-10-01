Жажда замучила: в Столинском районе парни взломали уличный холодильник с напитками

В Столинском районе задержаны двое парней, которые взломали уличный холодильник с напитками.

В милицию поступило сообщение от продавца павильона, которая, придя утром на работу, обнаружила сломанную холодильную камеру и отсутствие напитков в ней. Эксперты по отпечаткам пальцев установили жуликов.