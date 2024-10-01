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Жажда замучила: в Столинском районе парни взломали уличный холодильник с напитками
В Столинском районе задержаны двое парней, которые взломали уличный холодильник с напитками.
В милицию поступило сообщение от продавца павильона, которая, придя утром на работу, обнаружила сломанную холодильную камеру и отсутствие напитков в ней. Эксперты по отпечаткам пальцев установили жуликов.
Молодые люди рассказали, что накануне употребляли алкоголь, и напитки им понадобились, чтобы запить его.
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