ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЧПЗона X

Жажда замучила: в Столинском районе парни взломали уличный холодильник с напитками

В Столинском районе задержаны двое парней, которые взломали уличный холодильник с напитками.

В милицию поступило сообщение от продавца павильона, которая, придя утром на работу, обнаружила сломанную холодильную камеру и отсутствие напитков в ней. Эксперты по отпечаткам пальцев установили жуликов.

Молодые люди рассказали, что накануне употребляли алкоголь, и напитки им понадобились, чтобы запить его.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все