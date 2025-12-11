Женщина с корзиной покупок прошла мимо кассы, не оплатив - возбуждено уголовное дело

Нашла выход в прямом и переносном смысле. 40-летняя могилевчанка не стала отчаиваться, когда денег на все покупки не хватило, решение проблемы дама нашла оперативно, правда тем самым нажила еще больше проблем. Но обо всем по порядку. Женщина пришла в один из местных маркетов, собрала корзину продуктов, как вдруг стало понятно, что оплатить все товары денег недостаточно, тогда леди решила от покупок не отказываться, а просто уверенно прошагала мимо кассы прямо к выходу. Продавцы нажали тревожную кнопку. Оперативники быстро нашли местную жительницу. В отношении нее возбуждено уголовное дело.