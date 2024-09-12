Жертвами масштабных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине стали 20 человек

20 человек погибли, 40 пропали без вести в Боснии и Герцеговине в результате масштабных наводнений и оползней.

По всему центру страны разрушены дома и дороги. Наиболее пострадавшим районом считается Ябланица. Там разрушены автомобильные и ж/д пути, район оказался фактически отрезан от остального мира.

Наводнение также затронуло соседнюю Хорватию, там о пострадавших не сообщается.