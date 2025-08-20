Житель Витебска попался на уловку мошенников и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы

Попался на уловку мошенников и сам стал их курьером. Сыщики задержали 55-летнего жителя Витебска, который искренне думал, что помогает людям, забирая их деньги. До этого мужчине позвонили якобы от сотового оператора и под предлогом продления договора выманили паспортные данные. Вскоре последовал звонок, якобы от следователя, который рассказал, что от его имени по паспорту оформлены кредиты в трех банках.

"Чтобы их аннулировать, витебчанину необходимо взять аналогичные займы. Когда в финансовых учреждениях ему отказали, аферисты под давлением и угрозой критической ситуации убедили жертву забрать у незнакомой пожилой женщины два свертка с деньгами в сумме более 502 тыс. рублей. Отвести их в Санкт-Петербург и передать неизвестному. По возвращению его задержали оперативники. За мошенничество в крупном размере фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы".