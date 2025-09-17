3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Жительница Кобрина потеряла более 10 тысяч рублей из-за мошенников
Кобринчанка попалась на уловки аферистов и потеряла более 10 тыс. белорусских рублей, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Брестского облисполкома.
Жительница Кобрина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный снял с ее счета все сбережения. Милиционеры выяснили, что 50-летней женщине в мессенджере позвонил неизвестный и пояснил, что в ее доме будут менять код от домофона. Для продолжения работ ей придет СМС, содержание которого нужно сообщить. Она выполнила инструкции собеседника.
Буквально сразу же ей поступил звонок от лжеправоохранителя. Он рассказал, что женщина общалась не с работниками организации по замене домофонов, а с мошенниками, которые теперь пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы остановить аферистов, ей следовало сообщить реквизиты своей банковской карты, что и сделала доверчивая кобринчанка. После этого злоумышленники незамедлительно вывели с ее счета все имеющиеся сбережения.
Общая сумма ущерба превысила Br10 тыс.
Правоохранители устанавливают причастных к данному преступлению.