Жительница Кобрина потеряла более 10 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Кобрина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный снял с ее счета все сбережения. Милиционеры выяснили, что 50-летней женщине в мессенджере позвонил неизвестный и пояснил, что в ее доме будут менять код от домофона. Для продолжения работ ей придет СМС, содержание которого нужно сообщить. Она выполнила инструкции собеседника.

Буквально сразу же ей поступил звонок от лжеправоохранителя. Он рассказал, что женщина общалась не с работниками организации по замене домофонов, а с мошенниками, которые теперь пытаются оформить на ее имя кредит. Чтобы остановить аферистов, ей следовало сообщить реквизиты своей банковской карты, что и сделала доверчивая кобринчанка. После этого злоумышленники незамедлительно вывели с ее счета все имеющиеся сбережения.