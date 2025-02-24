Злоумышленники взламывали аккаунты на маркетплейсах и заказывали товар

По данным МВД России, используя специальные программы, злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам. Затем от их имени заказывали дорогостоящую бытовую технику и электронику в рассрочку по закрепленным картам пользователей. Забирали заказы из пунктов выдачи, а после продавали уже через онлайн-магазин. В настоящее время установлены 11 аккаунтов жителей города на Неве, которые подверглись взлому. Но у полиции есть основания полагать, что соучастники могут быть причастны к серии аналогичных преступлений.