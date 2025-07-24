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Арендное жилье и ремонт дорог - с какими вопросами обращаются жодинцы к Юрию Марецкому
Работа с людьми и для людей - главная задача для местной власти. В центре внимания стоят социальные объекты, улучшение инфраструктуры городов, ход уборочной и другие вопросы, которые волнуют белорусов.
Если кто-то думает, что депутатская работа заключается только в заседаниях и бумажной волоките, то член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству, депутат Жодинского избирательного округа № 64 Юрий Марецкий этот миф развеивает постоянно. Под его пристальным вниманием находится ход уборочной, а также условия труда сельчан, обеспечение техникой и дисциплина.
"Все необходимые комплектующие были приобретены вовремя, а все 70 комбайнов, находящихся в наличии, - в строю. Питание для работников также организовано. Кроме того, оказывают содействие и профсоюзы, и депутатский корпус, и другие контролирующие органы", - рассказал председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов.
Лето - время отдыха, поэтому санитарное состояние мест массового пребывания выходит на первый план. Внимание приковано к городскому пляжу и роднику.
"Зоны отдыха находятся на постоянном контроле как органов депутатского корпуса, так и санитарной службы. Перед началом купального сезона проводится комиссионное обследование на исправность и наличие необходимого оборудования (кабинки для переодевания, скамейки, душевые. Сюда же относится подсыпка пляжа и иные малые архитектурные формы), также проводится лабораторный контроль по физико-химическим, микробиологическим, паразитарным, вирусологическим составляющим", - перечислил главный государственный санитарный врач г. Жодино Николай Артюх.
Далее состоялся выезд на улицу Ломоносова и общение с местными жителями. К слову, на улице уже завершены работы по ремонту дороги. Недавно ее состояние было настолько плачевным, что даже таксисты отказывались брать заказы на эту улицу, но Юрий Марецкий помог с решением.
Встречи с молодежью - неотъемлемая часть работы в округе, поэтому в ходе диалога парламентарий и молодые специалисты ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" обсудили вопросы соцгарантий, льготного кредитования и арендного жилья.
В Жодинской центральной городской больнице тоже есть приятные изменения - полным ходом идет реконструкция котельной под здание для магнитно-резонансной томографии. Узнать у главврача, чем живет больница и что нужно еще, является целью внезапной инспекции.
"Юрий Брониславович с нами находится на постоянной связи. Он работает с населением и знает актуальность этой проблемы, поэтому интересуется. Я бы не назвала это контролем, но его волнует судьба этого объекта. Я уверена, что никаких сложностей в реализации не будет, потому что есть такая поддержка", - сказала главврач Жодинской центральной городской больницы Татьяна Никифорова.
Будь то неправильные начисления, общественный порядок или ЖКХ - маленьких проблем не бывает. Прием граждан - действенная форма работы, оттого люди их и посещают.
Юрий Марецкий:
"Работа депутата Палаты представителей дает достаточно оснований и возможностей для того, чтобы помочь своим избирателям. Они приходят с различными проблемами, как правило, проблемы связаны с ЖКХ, автопарком. Наверное, самое сложное для депутата - земельные споры".
Конечная цель работы парламентариев - экономический рост страны. Изменения и дополнения вносятся депутатами в законопроекты с одной целью - развитие страны. И вообще, как тут пройти мимо, если компетентность и неравнодушие - главные качества депутата. К решению чужих вопросов каждый относится так же ответственно, как и к решению своих проблем, ведь это и есть призвание тех, кого избрали люди.