Арендное жилье и ремонт дорог - с какими вопросами обращаются жодинцы к Юрию Марецкому

Работа с людьми и для людей - главная задача для местной власти. В центре внимания стоят социальные объекты, улучшение инфраструктуры городов, ход уборочной и другие вопросы, которые волнуют белорусов.

Если кто-то думает, что депутатская работа заключается только в заседаниях и бумажной волоките, то член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству, депутат Жодинского избирательного округа № 64 Юрий Марецкий этот миф развеивает постоянно. Под его пристальным вниманием находится ход уборочной, а также условия труда сельчан, обеспечение техникой и дисциплина.

"Все необходимые комплектующие были приобретены вовремя, а все 70 комбайнов, находящихся в наличии, - в строю. Питание для работников также организовано. Кроме того, оказывают содействие и профсоюзы, и депутатский корпус, и другие контролирующие органы", - рассказал председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов.

Председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd79059-e1c3-4b7f-94c9-59a1629a88d1/conversions/fc0b3486-8915-4def-a1f9-81bd1e324f22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd79059-e1c3-4b7f-94c9-59a1629a88d1/conversions/fc0b3486-8915-4def-a1f9-81bd1e324f22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd79059-e1c3-4b7f-94c9-59a1629a88d1/conversions/fc0b3486-8915-4def-a1f9-81bd1e324f22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7dd79059-e1c3-4b7f-94c9-59a1629a88d1/conversions/fc0b3486-8915-4def-a1f9-81bd1e324f22-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов

Лето - время отдыха, поэтому санитарное состояние мест массового пребывания выходит на первый план. Внимание приковано к городскому пляжу и роднику.

"Зоны отдыха находятся на постоянном контроле как органов депутатского корпуса, так и санитарной службы. Перед началом купального сезона проводится комиссионное обследование на исправность и наличие необходимого оборудования (кабинки для переодевания, скамейки, душевые. Сюда же относится подсыпка пляжа и иные малые архитектурные формы), также проводится лабораторный контроль по физико-химическим, микробиологическим, паразитарным, вирусологическим составляющим", - перечислил главный государственный санитарный врач г. Жодино Николай Артюх.

Далее состоялся выезд на улицу Ломоносова и общение с местными жителями. К слову, на улице уже завершены работы по ремонту дороги. Недавно ее состояние было настолько плачевным, что даже таксисты отказывались брать заказы на эту улицу, но Юрий Марецкий помог с решением.

Встречи с молодежью - неотъемлемая часть работы в округе, поэтому в ходе диалога парламентарий и молодые специалисты ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" обсудили вопросы соцгарантий, льготного кредитования и арендного жилья.

Цех ОАО "БЕЛАЗ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de2ad7b-82f3-41c3-b6f2-e4edc3270bd3/conversions/c27deb5f-ae78-4844-96b2-604d3196e383-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de2ad7b-82f3-41c3-b6f2-e4edc3270bd3/conversions/c27deb5f-ae78-4844-96b2-604d3196e383-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de2ad7b-82f3-41c3-b6f2-e4edc3270bd3/conversions/c27deb5f-ae78-4844-96b2-604d3196e383-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1de2ad7b-82f3-41c3-b6f2-e4edc3270bd3/conversions/c27deb5f-ae78-4844-96b2-604d3196e383-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Жодинской центральной городской больнице тоже есть приятные изменения - полным ходом идет реконструкция котельной под здание для магнитно-резонансной томографии. Узнать у главврача, чем живет больница и что нужно еще, является целью внезапной инспекции.

"Юрий Брониславович с нами находится на постоянной связи. Он работает с населением и знает актуальность этой проблемы, поэтому интересуется. Я бы не назвала это контролем, но его волнует судьба этого объекта. Я уверена, что никаких сложностей в реализации не будет, потому что есть такая поддержка", - сказала главврач Жодинской центральной городской больницы Татьяна Никифорова.

Будь то неправильные начисления, общественный порядок или ЖКХ - маленьких проблем не бывает. Прием граждан - действенная форма работы, оттого люди их и посещают.

Юрий Марецкий:

"Работа депутата Палаты представителей дает достаточно оснований и возможностей для того, чтобы помочь своим избирателям. Они приходят с различными проблемами, как правило, проблемы связаны с ЖКХ, автопарком. Наверное, самое сложное для депутата - земельные споры".

Юрий Марецкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a94028-8887-4bd7-ba73-f7c6e91fffec/conversions/8c1ce059-2f16-4f56-b55e-d8920b7fb7c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a94028-8887-4bd7-ba73-f7c6e91fffec/conversions/8c1ce059-2f16-4f56-b55e-d8920b7fb7c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a94028-8887-4bd7-ba73-f7c6e91fffec/conversions/8c1ce059-2f16-4f56-b55e-d8920b7fb7c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96a94028-8887-4bd7-ba73-f7c6e91fffec/conversions/8c1ce059-2f16-4f56-b55e-d8920b7fb7c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Марецкий