ГАИ усилила контроль - за три дня в Гомельской области зафиксировали свыше 3 тыс. нарушений

За 1-3 августа на дорогах Гомельской области выявлено свыше 3 тыс. нарушений ПДД, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Экипажи областной ГАИ с вечера пятницы были переведены на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения ДТП, а также выявления нетрезвых водителей и бесправников.

Так, 1-3 августа были задержаны 15 водителей в состоянии опьянения, 105 бесправников отстранены от управления транспортом, 14 водителей нарушили правила обгона, около 190 нарушений допустили водители мототранспорта.

Утро 4 августа также началось с рейдовых мероприятий по всей области. В зоне особого внимания - физическое состояние водителей и наличие у них необходимого комплекта документов.

"Не остались без внимания правоохранителей и уязвимые участники дорожного движения. За время утренней отработки выявлено 252 нарушения ПДД, из них отстранено от управления транспортным средством 10 водителей, не имеющих права управления. Четыре водителя нарушили правила обгона, со стороны мотоциклистов выявлено 23 нарушения. Уязвимые участники дорожного движения допустили 15 нарушений", - пояснили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.