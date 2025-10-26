3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Гольшаны: как агрогородок с богатой историей становится центром притяжения туристов
Агрогородок Гольшаны Гродненской области знают прежде всего по архитектурной жемчужине Беларуси. Гостей страны привлекает туристический потенциал, замковое наследие и богатая история. Местные жители ценят инфраструктуру в шаговой доступности.
Привлекательность и комфорт малой родины - в руках инициативных жителей, это доказывает главный герой рубрики "Место для жизни" Андрей Пашковский.
Замок был построен в конце XVI - начале XVII века. Сейчас открыта экспозиция "Северная башня", которая работает в полной мере и принимает туристов около 4 лет.
Андрей Пашковский, замдиректора КСУП "Гольшаны":
"За 9 месяцев замок посетило более 20 тыс. туристов. В мае проходит фестиваль Софьи Гольшанской. Она является супругой Павла Сапеги, который стоял у истоков создания замка".
Алексей рассказал, что он живет и работает в Гольшанах, потому что для него это место пропитано историей и хорошими воспоминаниями.
"В 2025 году школа в Гольшанах отмечает 60-летний юбилей. Я представляю хозяйство, мы тесно сотрудничаем со школой. Часть выпускников поступает в сельскохозяйственные вузы, мы выплачиваем им стипендии в размере шести базовых величин. После окончания учебы они возвращаются работать к нам в хозяйство", - поделился житель агрогородка Гольшаны.
У детей здесь есть уникальная возможность прикоснуться к открытиям - каждое лето организуется лагерь, где ребята вместе с профессиональными археологами участвуют в раскопках.
Коллектив КСУП "Гольшаны" насчитывает около 390 человек. Большая часть людей проживает в самом агрогородке, организован подвоз к месту.
Последние три года Алексей Шпаковский работает на предприятии в должности заместителя директора по идеологической работе. Пару лет назад был введен в эксплуатацию новый молочнотоварный комплекс.
"Для меня и моей семьи Гольшаны - это действительно место для жизни. У нас есть детский сад, отличная школа, школа искусств, своя поликлиника с аптекой, две гостиницы, три кафе. Постоянно ремонтируются дороги и объекты социальной инфраструктуры, людям это нравится. В нашем сельском совете около 2 тыс. жителей, из них 1 тыс. живет в Гольшанах. У нас есть все необходимое для жизни", - заключил Алексей Пашковский.