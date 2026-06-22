К Общенациональной минуте молчания присоединилась Витебская область

Алые цветы, как символ пролитой крови, легли к монументу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков в Витебске.

Жители города присоединились и к Общенациональной минуте молчания. В сердце каждого участника митинга народная трагедия отзывается личной болью. Лирическим продолжением митинга стал концерт-реквием "Пульс памяти" в Летнем амфитеатре. Эмоциональный и пронзительный диалог со зрителями вели артисты и творческие коллективы из Беларуси и России.