Маленький Париж: почему Кобрин для Наталии Белой стал лучшим местом для жизни
Кобрин, город в Брестской области, часто называют маленьким Парижем, там даже установили свою Эйфелеву башню. А еще два века назад там жил российский полководец Александр Суворов. Имение в Кобрине ему подарила Екатерина II. Сейчас в городе есть музей, посвященный Суворову.
Город богат на исторические события. В начале Великой Отечественной войны его защитники отличились истинным героизмом. Населенный пункт награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
Директор Кобринского районного центра детского творчества Наталия Белая рассказала, что город Кобрин впервые упоминается в 1287 году в Ипатьевской летописи. Происхождение населенного пункта до сих пор не очень известно. Существует много разных легенд. А вообще, Кобрин удивляет своей историей и архитектурой, но больше всего, пожалуй, людьми. Они добрые и с ними всегда приятно работать.
Имение Кобринский ключ было подарено Суворову Екатериной II, и некоторое время полководец проживал в доме, где сейчас находится музей. Суворов основал парк, который носит его имя и который любят горожане и гости.
Одно из интересных новых мест города - Аллея Славы. Она появилась в 2024 году в рамках празднования 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это место, где чтят память героев, завоевавших Победу. Кобрин, ставший примером боевого подвига и всенародного сопротивления, награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
"В Кобрине имеются 10 учреждений общего среднего образования, два колледжа, детские сады, два учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Мы гордимся тем, что сегодня учащимся есть где учиться, развивать свои таланты и способности", - отметила Наталия Белая.
Наталия Васильевна работает в государственном ЦО "Кобринский районный центр детского творчества". В 2025 году ему исполнилось 75 лет. Педагоги центра становятся для учащихся друзьями и единомышленниками. "Хочется отметить, что сегодня в Кобрине динамично развивается медицина, закупается новое медоборудование, растет качество оказания медуслуг", - сказала директор Кобринского районного центра детского творчества.
В городе также строятся новые жилые кварталы и красивые дома. Кобринчанам есть где жить, отдыхать, работать. Промышленность города вносит свой вклад в экономику Беларуси. "Мы всегда рады за успехи горожан, за их продукцию, за то, что они прославляют малую родину", - подчеркнула Наталия Белая.
Весной будет 20 лет, как Наталия Васильевнан с мужем вернулась на Кобринщину, на свою малую родину. Уезжая из Минска, супруги не сомневались, что именно здесь их ждет счастье, потому что Кобринщина - это то место, где они развиваются. Женщина призналась, что для нее и ее семьи лучшего места для жизни, чем Кобрин, нет.