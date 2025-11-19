3.66 BYN
Модернизация производства: как Рогачевский МКК становится более технологичным и современным
Перерабатывающая отрасль становится все более технологичной и современной. Серьезная модернизация молочных производств влечет за собой более глубокую переработку сырья с длительными сроками хранения, а значит, открывает новые горизонты для экспорта.
Продукцию Рогачевского молочноконсервного комбината охотно покупают в более чем 25 странах мира. Производитель прочно закрепился в странах СНГ, удерживает завоеванные рынки в Персидском регионе, осваивает турецкое направление.
Новый импульс для развития даст реализация инициативы "Один район - один проект". В ее рамках идет большая реконструкция производственного комплекса под склады. Большие перспективы комбинат связывает с новой автоматизированной линией по розливу и упаковке ультрапастеризованных продуктов.
Техническое перевооружение нескольких цехов цельномолочной продукции - важный этап большого инвестпроекта Рогачевского МКК. По сути, это серьезная модернизация площадей с заменой оборудования по высокотемпературной обработке молока. Первая партия в 100 т уже сошла с конвейера, совсем скоро востребованная продукция поступит в торговые сети Беларуси и России.
Дмитрий Алексеев, заместитель гендиректора ОАО "Рогачевский МКК":
"Мы долго подбирали оборудование, наши специалисты выезжали в Китайскую Народную Республику, смотрели несколько производителей. Важно, что сами машины качественные, а компоненты - европейские, те самые, с которыми мы уже работаем на предприятии".
Для совершенствования логистики на 10 тыс. квадратах идет большая стройка. Вместо законсервированных цехов старого хлебозавода будет современное здание для складирования цельномолочной продукции. Помещения с системой охлаждения рассчитаны на 1,65 тыс. паллетомест. Строительные работы находятся на завершающей стадии.
На глазах иностранца Абдулы Латипова Рогачевский молочноконсервный комбинат вступает в новую эру развития. Уроженец Узбекистана находится на стройке с ее первого дня.
"У вас очень хорошо. Люди гостеприимные и добрые. У нас все условия хорошие, не жалуемся", - отметил Абдула Латипов.
Сергей Кольцов, замдиректора ООО "ПМК 2010":
"Приглашаем на работу в организацию трудовых мигрантов. На этом объекте работает 15 китайцев и 24 гражданина Узбекистана. Специалистов - около 70 %, остальных мы обучаем".
Действующий цех по выпуску сыров за месяц перерабатывает в среднем 7 тыс. т отборного молока. Рогачевские сыровары успешно осваивают новые рецептуры для любителей классики и гурманов. Среди новинок - безлактозный сыр. На всех этапах производства многоступенчатый контроль за качеством.
Наталья Абрамова, начальник цеха ОАО "Рогачевский МКК":
"Наш цех рассчитан на прием 200-220 т молока, что идет на производство 16 партий сыра в день. Молоко направляется изначально в приемную лабораторию, определяется сыропригодность".
В камере при температуре 11 градусов и влажности 85 % выдерживаются сыры. Срок созревания составляет от 3 месяцев до 2 лет. В ассортименте - более 30 наименований.
Инвестиционная стратегия молочного гиганта - расширять мощности по выпуску востребованной продукции с длительным сроком хранения. Современные технологии переработки сырья обеспечивают качество конечного продукта по мировым стандартам, а еще укрепляют позиции Беларуси на международной торговой арене.