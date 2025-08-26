Новый рекорд жатвы-2025. 8 тыс. т зерна на счету комбайнера из Минской области. Возглавляет турнирную таблицу по личному намолоту на отечественной технике Гомсельмаша Павел Шутило из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Его экипаж сейчас работает на полях соседнего Слуцкого. Там, кстати, также рекордный общий намолот - более 200 тыс. т.



А каравай Минской области на сегодня - 2 млн 100 тыс. т зерна с учетом рапса. Это наиболее весомый результат среди всех регионов страны.

Губернатор области поздравляет первого в стране 8-тысячника с намолотом на отечественной технике. Это команда из хозяйства "Кухчицы", где завершилась уборка, теперь экипаж помогает коллегам из Слуцка. Кстати, здесь также исторический рекорд - намолот 200 тыс. т зерна с рапсом.

Урожайность на полях центрального региона составляет 48,8 ц/га (это на 8 больше, чем в прошлом году). Уборка по районам области завершена почти на 100 %.

Общий каравай по стране - 8 млн 300 тыс. т зерна с учетом рапса.