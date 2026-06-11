От ФАПов до нового асфальта - как доверенные лица Президента помогают решать вопросы населения

Государство инвестирует в развитие отдаленных территорий, создает новые точки роста, вкладывает в сельское хозяйство, развивает инфраструктуру.

Деревня, агрогородок или небольшой райцентр - лакмусовая бумажка работы власти с населением. Помогают решить проблемы на местах и доверенные лица Президента Республики Беларусь. Задача - создать условия для жизни на селе не хуже, чем в городе. Тогда и глубинка жить будет.

Глушковичи

В агрогородке Глушковичи остро стоял вопрос с состоянием дорог. Сразу на нескольких улицах было ни пройти ни проехать - тротуаров нет, асфальт полностью износился. После обращения к военному комиссару Гомельской области, доверенному лицу Президента Беларуси Андрею Кривоносову в агрогородке благоустроили несколько километров дорог.

Табличка на въезде в агрогородок Глушковичи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76dac4fe-21ac-4144-9f19-1e8554319372/conversions/83d1f21d-f90f-4986-8367-728eca60f272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76dac4fe-21ac-4144-9f19-1e8554319372/conversions/83d1f21d-f90f-4986-8367-728eca60f272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76dac4fe-21ac-4144-9f19-1e8554319372/conversions/83d1f21d-f90f-4986-8367-728eca60f272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76dac4fe-21ac-4144-9f19-1e8554319372/conversions/83d1f21d-f90f-4986-8367-728eca60f272-xl-___webp_1920.webp 1920w

"До этого постоянно приходилось весной и в конце лета делать ремонт подвески. Была дорога, как стиральная доска. Первоначально на заводе с трудовым коллективом была встреча члена Совета Республики, доверенного лица Президента Андрея Кривоносова. К нему обратились с просьбой посодействовать в асфальтировании улицы Бединой и улицы Ковпака. Дополнительно асфальтировали улицу Первомайскую", - рассказал житель аг. Глушковичи Николай Швед.

Для решения дорожного вопроса стоило лишь привлечь к диалогу все заинтересованные стороны. Теперь даже снежная зима и температурные перепады не смогут навредить новым уличным артериям.

новый асфальт в агрогородке Глушковичи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6c46700-8bdb-4f31-91dc-63a6141d3d6f/conversions/a6cce00b-6b70-4840-80f8-c462e7d998ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6c46700-8bdb-4f31-91dc-63a6141d3d6f/conversions/a6cce00b-6b70-4840-80f8-c462e7d998ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6c46700-8bdb-4f31-91dc-63a6141d3d6f/conversions/a6cce00b-6b70-4840-80f8-c462e7d998ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6c46700-8bdb-4f31-91dc-63a6141d3d6f/conversions/a6cce00b-6b70-4840-80f8-c462e7d998ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

На президентских выборах 2025 года список доверенных лиц Александра Лукашенко состоял из 15 человек. Многие занимают высокий государственный пост, возглавляют организации, но при этом регулярно проводят личные приемы граждан, прямые телефонные линии и работают с людьми.

"Люди смотрят на меня и говорят: вот он, парень, который кандидата в президенты представлял, поэтому давайте попытаемся решить вопрос с дорогами через него. Мне пришлось обращаться к местным исполнительным и распорядительным органам, объяснять важность. Они с людьми всегда на обратной связи. Да, не всегда получается решить вопрос за один раз, но на подкорке все вопросы остаются. Задача доверенного лица и как члена Совета Республики - доводить чаяния людей до местных властей", - уверен Андрей Кривоносов.

Андрей Кривоносов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea38712a-ff63-45e4-9819-b9aa0a97dfa7/conversions/f748ccaa-8327-4931-950c-b72a3ad0ca4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea38712a-ff63-45e4-9819-b9aa0a97dfa7/conversions/f748ccaa-8327-4931-950c-b72a3ad0ca4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea38712a-ff63-45e4-9819-b9aa0a97dfa7/conversions/f748ccaa-8327-4931-950c-b72a3ad0ca4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea38712a-ff63-45e4-9819-b9aa0a97dfa7/conversions/f748ccaa-8327-4931-950c-b72a3ad0ca4c-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Кривоносов

Копаткевичи

Копаткевичи - самобытный край и пример того, как небольшой поселок городского типа может быть лучшим местом для жизни. Здесь живописные пейзажи, уютные домики, стильная архитектура, хорошая социальная база. Не хватало лишь магазина с непродовольственными товарами. Андрей Кривоносов инициировал конструктивный диалог в пользу населения, и магазин открылся.

"Очень рады открытию такого магазина. Можно приобрести любой товар, что-то заказать из техники, семян и даже носки и клеенку на стол. Часто приходят люди и из соседних деревень", - поделился житель г.п. Копаткевичи Виктор Цылько.

табличка Копаткевичи в поселке городского типа Копаткевичи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823f9f5b-e3ad-48a3-9a6b-16bfa0be6a39/conversions/30357567-5afb-4d33-8373-0785289a2b23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823f9f5b-e3ad-48a3-9a6b-16bfa0be6a39/conversions/30357567-5afb-4d33-8373-0785289a2b23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823f9f5b-e3ad-48a3-9a6b-16bfa0be6a39/conversions/30357567-5afb-4d33-8373-0785289a2b23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/823f9f5b-e3ad-48a3-9a6b-16bfa0be6a39/conversions/30357567-5afb-4d33-8373-0785289a2b23-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам директора сети торговых объектов Галины Шпак, несмотря на развитие маркетплейсов, сельский житель хочет посмотреть и увидеть все своими глазами и пощупать руками, поэтому в магазин идут прямые поставки. 80 % составляет отечественный товар, а отечественный - значит качественный. Работа ведется по заявкам населения, могут даже предоставить кредит "На родныя тавары" и выдать карту рассрочки.

Работа с обращениями граждан (будь это личная просьба или коллективное обращение) - одна из основных задач доверенных лиц главы государства, ведь открытый диалог - возможность узнать, чем живут люди, и какие вопросы волнуют общество.

Каждый вопрос, который волнует людей, берется на контроль. Главное - исключить формальный подход, ведь человек - главное, что есть в Беларуси, и для него должны создать все необходимые условия для работы, развития и жизни в комфортных условиях. Сенаторы активно принимают участие в различных мероприятиях, которые проводятся на территории района. Это и прямые линии, и приемы граждан, и встречи с населением. Именно благодаря обратной связи получается быстро решать проблемы людей.

Картыничи

В деревне Картыничи Лельчицкого района живут всего 28 жителей, и все солидного возраста. Добраться до районной больницы самостоятельно проблематично, но с появлением передвижного медкомплекса специализированная помощь стала ближе. Через мобильную медицину Беларусь сохраняет разветвленную сеть организаций здравоохранения, оказывающих первичную медпомощь. Снаружи это обычный грузовой автомобиль, но если заглянуть вовнутрь, можно очутиться в полноценной мини-поликлинике на колесах. За день мобильный ФАП объезжает несколько населенных пунктов, а всего обслуживает 24 малонаселенные деревни.

население деревни Картыничи Лельчицкого района news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329b2baa-ad4f-43f0-acb4-f0672d6ad3e3/conversions/224116b7-6521-44d2-a01e-95c0a46d6e88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329b2baa-ad4f-43f0-acb4-f0672d6ad3e3/conversions/224116b7-6521-44d2-a01e-95c0a46d6e88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329b2baa-ad4f-43f0-acb4-f0672d6ad3e3/conversions/224116b7-6521-44d2-a01e-95c0a46d6e88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/329b2baa-ad4f-43f0-acb4-f0672d6ad3e3/conversions/224116b7-6521-44d2-a01e-95c0a46d6e88-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Гусак, главврач Лельчицкой центральной районной больницы:

"Данный автомобиль востребован. По норме он должен обслуживать минимум 15 пациентов, но, как правило, всегда больше, в среднем 18-20. В рамках диспансеризации проходит осмотр фельдшера. Можно сдать общий анализ крови, биохимию, снять кардиограмму. Также здесь реализуются медикаменты, отовариваются льготные рецепты, проводится вакцинация от гриппа, ковида".

Качественное медобслуживание даже в самых отдаленных населенных пунктах является государственным приоритетом. Маршруты передвижных ФАПов верстаются с учетом расположения деревень. Определена периодичность их выездов, а жители заблаговременно получают информацию о датах и времени прибытия медицинских бригад.

Брагинский район

Пенсионерка Дина Приходько из деревни Просмычи не пропускает приезд в медкомплексов на колесах - здоровье подводит, поэтому нужен контроль, рука медика и правильно подобранные лекарственные препараты. Женщина шутит: дожила до того времени, когда медицина не имеет границ.

Ключевой функцией первичного звена остается профилактика заболеваний, важная часть которой - диспансеризация. Современные подходы к ее проведению ориентированы на выявление факторов риска для здоровья.

В 2025 году парк спецтехники одной только Гомельской области пополнился 13 современными машинами. Передвижные ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания первой неотложной доврачебной помощи. В маршруте передвижного медкомплекса в Брагинском районе насчитывается с десяток населенных пунктов.

В маршруте передвижного медкомплекса в Брагинском районе с десяток населенных пунктов.

"Принимаем всех. Никто обижен и не уходит от нас, все остаются довольными. На дому я посещаю тех, кто не может дойти до передвижного ФАПа самостоятельно", - отметила помощник врача Храковичской амбулатории врача общей практики Любовь Шупан.

Задача - максимально развивать систему медобслуживания на селе. Брагинскому району, как одному из самых пострадавших от аварии на ЧАЭС, уделено самое пристальное внимание.

табличка на здании Брагинская центральная районная больница news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5cfa14b-dbce-4c76-9646-434b3094bdda/conversions/d309eede-299b-4a58-a955-30bafecf79cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5cfa14b-dbce-4c76-9646-434b3094bdda/conversions/d309eede-299b-4a58-a955-30bafecf79cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5cfa14b-dbce-4c76-9646-434b3094bdda/conversions/d309eede-299b-4a58-a955-30bafecf79cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5cfa14b-dbce-4c76-9646-434b3094bdda/conversions/d309eede-299b-4a58-a955-30bafecf79cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Передвижной фельдшерский пункт обслуживает 10 деревень. Зона обслуживания составляет порядка 60 км, где проживают более 500 жителей. Это как элемент мобильной медицины. Очень перспективное направление, востребованное в таких районах, как наш. Мы сегодня хорошо обеспечены медицинским оборудованием и в полном объеме укомплектованы докторами. Это результат политики, проводимой Президентом Беларуси Александром Лукашенко для сельских жителей", - заявил главврач Брагинской центральной районной больницы Игорь Киреня.

Доверенные лица Президента постоянно находятся на связи с народом. В период избирательной кампании эта работа проводилась в концентрированном виде. Ожидания людей должны получить практическое воплощение - такую задачу ставит глава государства, ведь надо оправдать оказанную избирателями высокую поддержку.

Точно ли каждый запрос населения находится на контроле. Как работает команда, которой доверено представлять главу Беларуси. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.