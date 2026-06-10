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Плантация пионов встречает туристов на Брестчине
Автор:Редакция news.by
Цветущие поля пионов в эти дни радуют туристов на Брестчине. Цветы самых разных сортов и оттенков растут в деревне Тышковичи Ивановского района.
На 3 гектарах располагаются разноцветные бутоны: от популярного сорта "сара бернар" до "дюшеса".
Создатели плантаций в этом сезоне впервые организовали туризм в свое хозяйство. Желающих оказалось немало, вместе с экскурсией - фотосессии и цветочные композиции в подарок.
За сезон в хозяйстве Брестской области выращивают около 60 тыс. пионов.