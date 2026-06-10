Плантация пионов встречает туристов на Брестчине

Цветущие поля пионов в эти дни радуют туристов на Брестчине. Цветы самых разных сортов и оттенков растут в деревне Тышковичи Ивановского района.

На 3 гектарах располагаются разноцветные бутоны: от популярного сорта "сара бернар" до "дюшеса".

Создатели плантаций в этом сезоне впервые организовали туризм в свое хозяйство. Желающих оказалось немало, вместе с экскурсией - фотосессии и цветочные композиции в подарок.