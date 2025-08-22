Под Осиповичами проходит полевой выход орудий "Мста-Б"

Ключевым игроком на поле была и остается артиллерия. В арсенале белорусской армии практически все существующие виды систем: от буксируемых гаубиц до оперативно-тактических комплексов.

Под Осиповичами проходит очередной полевой выход орудий "Мста-Б". Это орудие - про точность, надежность и хорошую дальность стрельбы. С этой гаубицей сравнятся немногие на дистанции до 30 км в качестве поражения цели.

Алексей Адамович, заместитель командира артиллерийской бригады ВС Беларуси:

"Проведен ряд комплексных контрольных занятий с батареей, с выполнением задач прямой наводки и со скрытых позиций. С учетом того, что у нас есть отряд БАК, управление максимально упрощено, то есть что реактивный дивизион, что тяжело-гаубичный дивизион, у них всех нет проблем".

Алексей Адамович, заместитель командира артиллерийской бригады ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf951e0-935c-4268-a91e-6e81b873619c/conversions/f6acad8b-1bdc-4ffe-8204-e724109e701a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf951e0-935c-4268-a91e-6e81b873619c/conversions/f6acad8b-1bdc-4ffe-8204-e724109e701a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf951e0-935c-4268-a91e-6e81b873619c/conversions/f6acad8b-1bdc-4ffe-8204-e724109e701a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdf951e0-935c-4268-a91e-6e81b873619c/conversions/f6acad8b-1bdc-4ffe-8204-e724109e701a-xl-___webp_1920.webp 1920w