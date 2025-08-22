3.70 BYN
Под Осиповичами проходит полевой выход орудий "Мста-Б"
Ключевым игроком на поле была и остается артиллерия. В арсенале белорусской армии практически все существующие виды систем: от буксируемых гаубиц до оперативно-тактических комплексов.
Под Осиповичами проходит очередной полевой выход орудий "Мста-Б". Это орудие - про точность, надежность и хорошую дальность стрельбы. С этой гаубицей сравнятся немногие на дистанции до 30 км в качестве поражения цели.
Алексей Адамович, заместитель командира артиллерийской бригады ВС Беларуси:
"Проведен ряд комплексных контрольных занятий с батареей, с выполнением задач прямой наводки и со скрытых позиций. С учетом того, что у нас есть отряд БАК, управление максимально упрощено, то есть что реактивный дивизион, что тяжело-гаубичный дивизион, у них всех нет проблем".
Используют на учении артиллеристы и беспилотники. Малая авиация применяется практически на каждом занятии. Дроны помогают как вести разведку объектов неприятеля, так и корректировать огонь.