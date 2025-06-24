Помощь в селах, молодым специалистам и инициативным - что депутат парламента делает для людей

Кроме подготовки законопроектов и рассмотрения их на парламентских сессиях, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси часть времени проводят в избирательном округе. Постоянное взаимодействие с избирателями на местах, изучение их запросов и потребностей позволяет своевременно и плодотворно совершенствовать законодательную базу ради повышения качества жизни людей.

Как выглядит типичный рабочий день депутата по Полесскому избирательному округу № 43, члена Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Аллы Науменко.

На одном из личных приемов граждан Алла Науменко узнала о проблеме с питьевой водой в агрогородке Заширье. Выезд на место подтвердил, что вопрос действительно требует оперативного решения, более тысячи сельчан нуждаются в чистой воде. Исправить ситуацию поможет модернизация станции обезжелезивания.

Татьяна Талалаенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f7d425-b963-42c6-860d-01153523d64d/conversions/1798eaa3-ebe7-441e-a9d1-83a1370129d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f7d425-b963-42c6-860d-01153523d64d/conversions/1798eaa3-ebe7-441e-a9d1-83a1370129d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f7d425-b963-42c6-860d-01153523d64d/conversions/1798eaa3-ebe7-441e-a9d1-83a1370129d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f7d425-b963-42c6-860d-01153523d64d/conversions/1798eaa3-ebe7-441e-a9d1-83a1370129d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"При кипячении вода становилась совершенно непригодной для употребления - и вкус, и цвет, и запах. Благодаря совместным усилиям местных органов власти и депутату Алле Валерьевне проходит окончательный этап модернизации станции обезжелезивания и водонапорной башни", - отметила житель аг. Заширье Татьяна Талалаенко.

Вмешаться депутату пришлось и в решение вопроса об обустройстве четырехполосной дороги в молодом микрорайоне Мозыря. Коллективную просьбу местных жителей услышали. Согласно проекту, в ближайшее время на оживленном перекрестке заработают светофоры, участок дороги станет более безопасным для всех участников движения.

Дмитрий Миллер, зампредседателя Мозырского райисполкома:

"Порядка 300 участков было выделено людям под строительство индивидуальной жилой застройки, разумеется, увеличился поток движения. Было принято решение в объект инженерной инфраструктуры включить дополнительные работы по установке светофора".

Депутату нужно не только слышать запросы общества и вовремя на них реагировать, принимая взвешенные решения, но еще и видеть, как на местах работают законы, чтобы регионы сохраняли привлекательность для жизни.

Предприятие "Мозырьсоль" держит ориентир на экспорт. 80 % готовой продукции продают за рубеж. Перспективы развития флагмана промышленности - как инвестиция в развитие региона в целом, в создание рабочих мест, привлекательных в том числе и для молодых специалистов. На это обращает внимание и депутат Алла Науменко. Доверительный разговор с коллективом прошел прямо в производственных цехах.

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Алла Науменко:

"Депутаты, разъезжаясь по округам, встречаясь с трудовыми коллективами, разъясняют, отвечают на вопросы и берут предложения с мест, что нужно внести в законопроект при рассмотрении. Потому что на местах лучше знают, что надо сделать для того, чтобы законопроект служил людям".

Закрепление молодых специалистов на первом рабочем месте также в фокусе внимания. Государство создает условия для их профессиональной реализации. В распоряжении уроженки Лельчицкого района Ангелины Варчук благоустроенные квадратные метры. Дипломированный врач получила поддержку коллег и арендное жилье, всем довольна.

"Так как я отучилась на бюджете, государство мне предоставило арендное жилье через год в новом доме. Замечательные условия, потому что ремонт мы сделали сами под себя, все чудесно, нам все нравится", - поделилась врач-диагност Мозырской центральной городской поликлиники Ангелина Варчук.

Слышат депутаты и инициативы молодых. В год 80-летия Великой Победы внимание уделяется патриотическим проектам, благоустройству памятных мест и мемориалов.

"Мы очень хотим реализовать проект нанесения муралов на жилые дома, муралов именно детей войны. И очень бы хотелось, чтобы данная инициатива была поддержана и реализована у нас в районе", - сказала председатель молодежного совета при Ельском районном совете депутатов Кристина Богач.

Те, кто приближал Великую Победу и помогал в тылу, заслуживают особое признание и нашу благодарность. Анна Лаврук неокрепшим подростком познала все ужасы войны на каторжных работах. Истории и воспоминания из первых уст сегодня особенно ценны. Встреча со свидетелями победы - важный пункт в рабочем графике депутата.