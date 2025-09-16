3.64 BYN
"Поющий балкон" культурного центра: в Гродно прошел концерт ко Дню народного единства
Автор:Редакция news.by
Концерт на балконе культурного центра "Фестивальный", приуроченный ко Дню народного единства, прошел в Гродно. Так в городе создают праздничное настроение.
Участниками музыкального городского проекта стали юные солисты вокального ансамбля "Сонанс", которые исполнили для жителей города современные хиты, а также патриотические композиции белорусских и российских авторов.