"Поющий балкон" культурного центра: в Гродно прошел концерт ко Дню народного единства

Концерт на балконе культурного центра "Фестивальный", приуроченный ко Дню народного единства, прошел в Гродно. Так в городе создают праздничное настроение.

Участниками музыкального городского проекта стали юные солисты вокального ансамбля "Сонанс", которые исполнили для жителей города современные хиты, а также патриотические композиции белорусских и российских авторов.

ГродноДень народного единстваконцерт